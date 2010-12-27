"Зенит" хочет купить защитника французского "Нанта" за 5 млн евро

Руководство клуба готово отпустить футболиста при условии, если найдет ему замену.

До закрытия летнего трансферного окна осталось всего дня, а петербургский "Зенит" пока не приобрел ни одного нового игрока. В настоящее время руководство сине-бело-голубых ведет переговоры с футбольным клубом "Нант". Петербуржцы хотят перекупить у французов защитника Лукаса Лима. Об этом сообщается на официальном сайте "Зенита".

За 26-летнего игрока сине-бело-голубые предлагают 5 млн евро. Руководство "Нанта" готово отпустить Лима при условии, если найдет ему замену.

Спортсмен перешел в "Нант" в 2016 году. Французы выкупили его из португальской "Аруки" за 1 млн евро. В чемпионате Франции 2017/2018 Лукас Лима сыграл 33 матча, в которых забил два гола и сделал три результативных передачи.

Ранее мы писали, что стали известны все 32 команды, которые примут участие в Лиге чемпионов.

Фото: Instagram / lucaslima