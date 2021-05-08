"ПСЖ" разгромил "Нант" в матче за Суперкубок Франции

Эта победа стала 11-й для клуба в истории.

"ПСЖ" одержал победу над "Нантом" со счетом 4:0 в матче за Суперкубок Франции-2022. Игра прошла на стадионе "Блюмфильд" в Тель-Авиве.

В первом тайме действующие чемпионы Франции повели в счете благодаря голам Лионеля Месси и Неймара. После перерыва Серхио Рамос закрепил успех "ПСЖ", а Неймар оформил дубль, реализовав пенальти. "Нант" доигрывал встречу в меньшинстве после удаления Жан-Шарля Кастеллетто.

Для "ПСЖ" победа в Суперкубке Франции стала 11-й за всю историю клуба.

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Видео: YouTube / PSG - Paris Saint-Germain