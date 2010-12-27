Сине-бело-голубые пригласили Джареда Лето на матч с ЦСКА

Петербургский футбольный клуб "Зенит" пригласил солиста популярной американской группы "30 seconds to Mars" Джареда Лето на матч с ЦСКА, который состоится 29 апреля. Об этом свидетельствует надпись на англоязычной странице сине-бело-голубых в Twitter.
Эй, Джаред Лето, если будешь в Петербурге на этих выходных, не хочешь посетить матч "Зенита" и ЦСКА в качестве нашего гостя?
Пресс-служба "Зенита"
Прочитал ли эту надпись музыкант, и как он отреагировал на предложение, пока неизвестно.
Ранее мы писали, что Джаред Лето спел с фанатами в центре Петербурга и раздал билеты на концерт.
Фото: Instagram / jaredleto