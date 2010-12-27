Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сине-бело-голубые пригласили Джареда Лето на матч с ЦСКА
Сегодня, 9:14
0
Alena_Zinovieva
494

Сине-бело-голубые пригласили Джареда Лето на матч с ЦСКА

0
 
 

Солист популярной группы "30 seconds to Mars" пока ничего не ответил.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" пригласил солиста популярной американской группы "30 seconds to Mars" Джареда Лето на матч с ЦСКА, который состоится 29 апреля. Об этом свидетельствует надпись на англоязычной странице сине-бело-голубых в Twitter.

Эй, Джаред Лето, если будешь в Петербурге на этих выходных, не хочешь посетить матч "Зенита" и ЦСКА в качестве нашего гостя?

Пресс-служба "Зенита"

Прочитал ли эту надпись музыкант, и как он отреагировал на предложение, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что Джаред Лето спел с фанатами в центре Петербурга и раздал билеты на концерт.

Фото: Instagram / jaredleto

Теги: 30 seconds to mars , джаред лето , зенит пригласил джареда лето на матч , матч зенит цска , новости спб
Категории: Лента новостей Новости СПб Культура Музыка Спорт Футбол в России и Европе

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5