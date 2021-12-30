"Зенит" поздравляет болельщиков с наступающим 2022 годом

Главный тренер Сергей Семак пожелал множество счастливых мгновений и положительных эмоций.

В четверг, 30 декабря, пресс-служба "Зенита" в своих официальных соцсетях опубликовала видео с поздравлением всех болельщиков с наступающим Новым годом.

Поздравительное слово сказали футболисты Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Малком и главный тренер Сергей Семак. Болельщикам пожелали крепкого здоровья, счастья, новых побед и свершений и счастливых мгновений, положительных эмоций. А также творить добро и смело достигать новых вершин.

Видео: Футбольный клуб "Зенит"