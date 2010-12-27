«Зенит» поздравил Фурсенко с 65-летием

Фурсенко возглавлял "сине-бело-голубых" с 2017 по 2019 год.

Пресс-служба петербургского футбольного клуба "Зенит" поздравила бывшего члену совета директоров Сергея Фурсенко с 65-летием. Свои поздравления команда опубликовала на официальном сайте.

Уважаемый Сергей Александрович! Мы благодарны вам за выдающиеся достижения, которых клуб добился под вашим руководством, и желаем вам здоровья, успехов и счастья! — говорится на официальном сайте команды.

Отметим, что Сергей Фурсенко возглавлял "сине-бело-голубых" с 2017 по 2019 год. В 22 феврале он покинул свой пост президента и вступил в должность вице-президента АО "Газпромбанк" и стал представителем банка в совете директоров клуба.



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Фото: ФК "Зенит"