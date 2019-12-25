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У защитника "Зенита" Дугласа Сантоса родилась вторая дочь
Сегодня, 7:42
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

У защитника "Зенита" Дугласа Сантоса родилась вторая дочь

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Малышка появилась на свет 10 ноября.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" поздравил своего защитника Дугласа Сантоса с пополнением в семье. 10 ноября жена 27-летнего бразильца родила вторую дочь. Малышку назвали Лиз.

Сине-бело-голубые искренне порадовались за Дугласа и пожелали новорожденной малышке, ее маме и старшей сестре Лауре хорошего самочувствия и отличного настроения.

На днях отцом в третий раз стал полузащитник "Зенита", 29-летний Магомед Оздоев. У него с женой Маргаритой родился сын.

Фото: Instagram / douglassantos06

Теги: дети, дуглас сантос
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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