У защитника "Зенита" Дугласа Сантоса родилась вторая дочь

Малышка появилась на свет 10 ноября.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" поздравил своего защитника Дугласа Сантоса с пополнением в семье. 10 ноября жена 27-летнего бразильца родила вторую дочь. Малышку назвали Лиз.

Сине-бело-голубые искренне порадовались за Дугласа и пожелали новорожденной малышке, ее маме и старшей сестре Лауре хорошего самочувствия и отличного настроения.

На днях отцом в третий раз стал полузащитник "Зенита", 29-летний Магомед Оздоев. У него с женой Маргаритой родился сын.

Фото: Instagram / douglassantos06