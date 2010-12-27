"Зенит" победил в товарищеском матче с "Левски"

Второй товарищеский матч "Зенита" в межсезонье закончился победой. Сине-бело-голубые завершили матч с "Левски" со счетом 1:0. Об этом пресс-служба ФК сообщает в официальном аккаунте.
Все! Побеждаем во втором матче на сборах в Австрии. С победой, сине-бело-голубые!
сказано в сообщении
Сине-бело-голубые вышли на поле в следующем составе: Лунев — Жирков, Ракицкий, Иванович (капитан команды), Смольников — Ерохин, Мусаев, Нобоа — Дриусси, Азмун, Ригони.
Петербуржцы получили победу благодаря голу Сердара Азмуна на 48-й минуте матча. Иранский нападающий мастерски пробил гол вратарю "Левски" Миятовичу.
Напомним, что 29 июня "Зенит" сыграет сразу две товарищеские встречи — против венгерского "Гонведа" и сербской "Црвены Звезды".
Ранее мы сообщали о том, что Александр Анюков вошел в тренерский штаб "Зенита".
Фото:ФК Зенит
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