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"Зенит" победил в товарищеском матче с "Левски"
Сегодня, 21:42
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IRINA_CHALKINA

"Зенит" победил в товарищеском матче с "Левски"

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Матч окончен со счетом 1:0.

Второй товарищеский матч "Зенита" в межсезонье закончился победой. Сине-бело-голубые завершили матч с "Левски" со счетом 1:0. Об этом пресс-служба ФК сообщает в официальном аккаунте. 

Все! Побеждаем во втором матче на сборах в Австрии. С победой, сине-бело-голубые!

сказано в сообщении

Сине-бело-голубые вышли на поле в следующем составе: Лунев — Жирков, Ракицкий, Иванович (капитан команды), Смольников — Ерохин, Мусаев, Нобоа — Дриусси, Азмун, Ригони.

Петербуржцы получили победу благодаря голу Сердара Азмуна на 48-й минуте матча. Иранский нападающий мастерски пробил гол вратарю "Левски" Миятовичу.

Напомним, что 29 июня "Зенит" сыграет сразу две товарищеские встречи — против венгерского "Гонведа" и сербской "Црвены Звезды".

Ранее мы сообщали о том, что Александр Анюков вошел в тренерский штаб "Зенита".

Фото:ФК Зенит
 

Теги: зенит, новости спб, спорт, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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