"Зенит" открыл счет на второй минуте в матче против "Оренбурга"

Первый тайм закончился со счетом 1:1.

Вечером в среду, 15 июля, на поле "Газпром Арены" вышли футболисты команд "Зенита" и "Оренбурга". Матч начался в 20:30.

"Зенит" вышел в составе: Васютин – Смольников, Прохин, Ракицкий, Жирков – Оздоев, Барриос – Малком, Дзюба, Азмун, Дриусси. Счет открыл Андрей Малых, футболист "Оренбурга", он забил мяч в свои ворота. Второй мяч забил Джоэль Фамейе, но уже в ворта "Зенита".

Ранее мы писали, что стало известно, кто будет судить матч "Зенит" – "Оренбург".

Фото: telegram-канал ФК "Зенит"