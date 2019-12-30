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Стартовала продажа билетов на домашние матчи "Зенита" в новом сезоне
Сегодня, 19:00
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nadezhda_sib

Стартовала продажа билетов на домашние матчи "Зенита" в новом сезоне

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Матчи пройдут в рамках РПЛ.

"Зенит" начал продажу билетов на первые домашние матчи на "Газпром Арене" в 2020 году. 

Билеты на матч с Локомотивом можно приобрести по цене по 350 рублей, он начнется 29 февраля в 19:00. Попасть на игру с Уфой можно всего за 100 рублей, встреча запланирована на 19:00 9 марта. "Зенит" - "Урал" сыграют 14 марта, стоимость билетов — от 150 рублей. 

Дети до 14 лет могут купить билет со скидкой 50%. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Зенит" сразится с ЦСКА на тренировочных сборах в Испании. 

Фото: Piter.TV 

Теги: зенит, рпл, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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