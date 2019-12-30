Стартовала продажа билетов на домашние матчи "Зенита" в новом сезоне

Матчи пройдут в рамках РПЛ.

"Зенит" начал продажу билетов на первые домашние матчи на "Газпром Арене" в 2020 году.

Билеты на матч с Локомотивом можно приобрести по цене по 350 рублей, он начнется 29 февраля в 19:00. Попасть на игру с Уфой можно всего за 100 рублей, встреча запланирована на 19:00 9 марта. "Зенит" - "Урал" сыграют 14 марта, стоимость билетов — от 150 рублей.

Дети до 14 лет могут купить билет со скидкой 50%.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Зенит" сразится с ЦСКА на тренировочных сборах в Испании.

Фото: Piter.TV