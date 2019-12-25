"Зенит" открыл бесплатный каток для льготников на Крестовском острове

Коньки, шлемы, защита будут предоставляться также бесплатно.

Футбольный клуб "Зенит" анонсировал открытие бесплатного ледового катка. Спортивный объект для льготников разместится возле флагштока Европы и стадиона на Крестовском острове. Каток смогут посетить дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также воспитанники детских домов Петроградского района.

Занятия на катке будут проходить с 8:00 до 21:00. Коньки, шлемы, защита будут предоставляться бесплатно. Дети, которые только встали на коньки, получат возможность заниматься с инструкторами.

Представители "Зенита" добавили, что к концу 2022 площадь катка будет расширена и покататься там смогут все желающие.

Ранее Смольный запустил чат-бот для поиска катка или лыжной трассы.

Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"