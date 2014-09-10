"Зенит" опубликовал стартовый состав на матч с "Ювентусом"

Игра начнется в 23:00.

Во вторник, 2 ноября, петербургский "Зенит" сыграет с итальянским "Ювентусом" в ходе Лиги Чемпионов УЕФА. За час до игры опубликовали стартовый состав на матч.

Деян Ловрен назначен капитаном, Станислав Крицюк – вратарь, в основном составе Караваев, Ракицкий, Чистяков, Сутормин, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой и Азмун. В запасе: Кержаков, Бязров, Хотулев, Круговой, Кравцов, Ерохин, Малком, Кузнецов и Дзюба.

Также известен состав противника.

Матч будет судить испанец Алехандро Эрнандес. Игра пройдет на "Ювентус Стэдиум" в Турине, Италия.

Фото: Официальный сайт "Зенит"; Футбольный клуб "Зенит" / Телеграм