"Зенит” объявил состав на матч с командой "Химки"

Матч за Кубок России начнется в Екатеринбурге.

В субботу, 25 июля, в Екатеринбурге проходит финальный матч Кубка России с участием "Зенита". В 17:00 прославленная команда сойдется на поле с представителями "Химок". Официальный telegram-канал ФК петербуржского клуба сообщил состав команды, которой предстоит сразиться с соперниками из Подмосковья.

Напомним, что на "Екатеринбург-Арене" проходило несколько чемпионата мира 2018 года.

Ранее мы рассказали о том, что новый сезон Российской премьер-лиги начнется 8 августа

Фото: Piter.TV, telegram / fczenit