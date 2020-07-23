Новый сезон Российской премьер-лиги начнется 8 августа

Окончательную структуру календаря утвердит Исполком РФС 24 июля.

Новый сезон российского чемпионата по футболу начнется чуть более, чем через две недели. Первые игры команды сыграют 8–9 августа. Об этом сообщили в социальных сетях РПЛ.

Основной вариант даты проведения матча за Суперкубок России 2020 — 7 августа на "ВЭБ Арене". Напомним, что в нем примут участие победитель сезона 2019/20 и обладатель Кубка России, который определиться 25 августа в матче "Зенит-Химки". В случае, если "Зенит" выиграет и Кубок страны, то в Суперкубке он сыграет с "Локомотивом", занявшим второе место в чемпионате.

Напомним, что сезон-2019/20 завершился 22 июля.

Ранее: РПЛ отклонила предложение о расширении лиги до 18 команд.

Видео: Youtube/Zenit Football Club