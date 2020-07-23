РПЛ отклонила предложение о расширении лиги до 18 команд

Следующий сезон российского первенства по футболу стартует 9 августа 2020.

Состав Тинькофф РПЛ останется неизмененным: в следующем розыгрыше турнира примут участие 16 команд.Об этом сообщили в Telegram организации.

На заседании руководство РПЛ рассмотрело вопрос о расширении состав участников до 18 команд. Из-за сложнейшего календаря в предстоящем сезоне большинство эту инициативу не поддержало.

По итога сезона 19/20 "Крылья Советов" и "Оренбург", занявшие последние места, вылетают в ФНЛ, а "Ротор" и "Химки", возглавившие второй дивизион РФ будут играть в первом лиге страны.

Видео: Тинькофф Российская Премьер-Лига