"Зенит" обошел "Волгу" в первом официальном матче клуба в 2023 году

Игра завершилась со счетом 3:0.

Сегодня, 25 февраля, в Ульяновске прошел первый в 2023 году официальный матч "Зенита". Сине-бело-голубые сразились с "Волгой" и одержали победу над соперником. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

Игра завершилась со счетом 3:0. Мячи в ворота команды "Волга" отправили Бакаев, Касьерра и Сергеев.

— Что касается места проведения и погодных условий, мы живем в большой стране и прекрасно понимаем, какая погода в конце февраля. Что касается состояния поля, главное, что оно не плыло. Конечно, внесло свои коррективы, мяч дробил, и, естественно, для этого времени года сложно ожидать идеального поля, за исключением южных регионов и нашего стадиона с крышей. Сергей Семак, тренер сине-бело-голубых

Фото: Телеграм / Футбольный клуб "Зенит"