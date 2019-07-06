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"Зенит" обошел "Ростов" в воскресном матче
Сегодня, 19:11
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"Зенит" обошел "Ростов" в воскресном матче

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Петербургские игроки вышли на поле в уникальной форме. На футболках спортсменов были напечатаны фото их бабушек и дедушек.

Сегодня, 2 октября, состоялся матч "Зенита" и "Ростова" в рамках  11-го тура чемпионата России. Сине-бело-голубые одержали победу. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. 

Ворота защищал в это воскресенье Михаил Кержаков, на поле вышли  Деян Ловрен, Родригао, Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев , Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Андрей Мостовой и Матео Кассьерра.игроки "Зенита" вышли на игру с "Ростовом" с фото своих бабушек и дедушек на футболках. 

Отметим, что петербургские игроки вышли на поле в уникальной форме. На футболках спортсменов были напечатаны фото их бабушек и дедушек. Акция приурочена к Международному дню пожилых людей, который отмечали накануне.

Ранее на Piter.tv: гандбольный клуб "Нева" сменил название на "Зенит".

Фото: Телеграм / Футбольный клуб "Зенит"

Теги: зенит ростов, матч кубка россии, рпл, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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