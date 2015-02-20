Гандбольный клуб "Нева" сменил название на "Зенит"

Гандбольный "Зенит" будет тесно сотрудничать с футбольным, баскетбольным и волейбольным "Зенитом".

Гандбольный клуб "Нева" получил новое официальное название. Теперь он именуется как "Зенит". Об этом сообщил директор команды Сергей Зиза, передали РИА Новости.

Теперь ещё одна команда будет носить имя "Зенит". Правительство Санкт-Петербурга знает об этом проекте. Мы с гордостью произносим имя "Зенит". Сергей Зиза, тренер

Гандбольный "Зенит" будет тесно сотрудничать с футбольным, баскетбольным и волейбольным "Зенитом". Теперь команда будет ставить перед собой еще более сложные задачи.

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Фото: пресс-служба команды "Нева"