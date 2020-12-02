Основатель детской футбольной школы "Смена" Дмитрий Бесов ушел из жизни

Ему было 98 лет.

Российский футбольный союз сообщил о смерти основателя футбольной школы "Смена" Дмитрия Николаевича Бесова. Сообщение появилось 22 сентября.

Легенда ленинградского футбола родился в 1924 году, соответственно, ему было 98 лет. Дмитрий Бесов участвовал в Великой Отечественной войне. Свою карьеру он начал в команде "Красной Зори". После войны работал тренером армейских команд в Севастополе и Мурманске, а в 1955 году вернулся в Ленинград.

В 1968 году появилась специализированная детская футбольная школа "Смена". Ее воспитанниками были футболисты Дмитрий Радченко, Владислав Радимов, Вячеслав Малафеев, Владимир Быстров, Андрей Аршавин и другие. В 2009 году "Смена" была преобразована в академию "Зенита".

Фото: официальный сайт ФК "Зенит"