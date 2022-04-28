"Зенит" обыграл ФК "Ахмат", одержав третью победу подряд в РПЛ

Встреча прошла в субботу, 28 октября, на "Газпром Арене".

Петербургский ФК "Зенит" одержал победу над грозненским "Ахматом" в матче 13-го тура РПЛ со счетом 2:1. Встреча прошла в субботу, 28 октября, на "Газпром Арене" в Северной столице, сообщили в пресс-службе клуба.

Голы за "сине-бело-голубых" забили Иван Сергеев (32-я минута) и Матео Кассьерра (37-я). Полузащитника Клаудиньо заменили на 65-й минуте игры из-за травмы.

Теперь "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 26 очков. Следующий матч "сине-бело-голубых" пройдет 4 ноября с "Балтикой".

Ранее мы рассказывали о том, что около 2 тыс. карт болельщика в день матча "Зенита" оформили в МФЦ Петербурга 22 октября.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"