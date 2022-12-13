"Зенит" обыграл "Дубай Сити"

Иван Сергеев отправил пять мячей в ворота противника.

Сегодня утром, 14 февраля, прошел матч "Зенита" и "Дубай Сити". Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Игра завершилась со счётом 8:0 в пользу петербургской команды. Игра прошла на стадионе в ОАЭ.

В качестве капитана "Зенита" в этом матче выступил Далер Кузяев, место в воротах занял Даниил Одоевский. Голы забили Иван Сергеев, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой и Аким Белохонов.

Мы должны отталкиваться от своей игры — от того, что нам предложил тренерский штаб — как в игре, так и на стандартных положениях. Поэтому сегодня мы не смотрели на соперника. Результат перед вами — хорошо, что забили много. Это психология, она играет важную роль. Иван Сергеев, футболист "Зенита"

В 17 часов "Зенит" проведёт ещё одну товарищескую встречу. В этот раз команда сразится с "Уралом".

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Фото: Телеграм / Зенит