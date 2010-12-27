"Зенит" интересуется двумя игроками "Манчестер Юнайтед"

"Зенит" хочет подписать контракты с аргентинцем Маркосом Роха и шведом Виктором Линделефом.

Два защитника "Манчестер Юнайтед" могут оказаться в "Зените", сообщает ресурс www.sport.ru.

Спортивные СМИ продолжают угадывать новых игроков сине-бело-голубых. Речь идет о двух защитниках английского "Манчестер Юнайтед".

По данным издания "Спорт-Экспресс", "Зенит" хочет подписать контракты с аргентинцем Маркосом Роха и шведом Виктором Линделефом. Однако пока никакого официального подтверждения этих трансферов нет.

Напомним, 31 июля, "Зенит" объявил о назначении бывшего скаута "Манчестера" Хавьера Рибалты на должность спортивного директора команды.

Фото: Manchester United | Манчестер Юнайтед / ВК.