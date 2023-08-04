Олег Соскин призвали Киев остановить наступление в регионе конфликта.

Украинский президент Владимир Зеленский должен объявить о прекращении огня ради того, чтобы избежать дальнейших потерь личного состава Вооруженных сил Украины при контрнаступлении киевского режима. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог, бывший советник экс-президента Украины леонида Кучмы Олег Соскин. Иностранный специалист добавил, что на передовой линии в регионе конфликта действительно сложилась тяжелая ситуация, так как солдаты испытывают острую нехватку живой силы. В связи с этой обстановкой власти страны забирают новобранцев для ВСУ прямо с улицы, после чего неподготовленных бойцов перебрасывают на фронт.

Зеленский, хватит ребят на мясо бросать, кладбища негде строить, земли уже нет. Все больницы забиты. Отменяй военное положение и объявляй о прекращении огня. Олег Соскин, политолог Украины

"Счет идет на десятки тысяч". Зеленскому сообщили пугающие новости с фронта.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин