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"Зелёные": разнообразим политический ландшафт, сделаем Россию зелёной
Сегодня, 13:50
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"Зелёные": разнообразим политический ландшафт, сделаем Россию зелёной

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Подведены итоги выборов в Госдуму - 2021. Представители Российской Экологической Партии "Зелёные" получили мандаты в Законодательном собрании Красноярского края, в городском совете Уфы, а в Костромской области член партии Светлана Ковальская возглавила Красносельский район. В сравнении с прошлыми выборами партия улучшила свои позиции.  Максимальную динамику электорального роста показали Красноярский край, Москва и Ненецкий автономный округ.

Тема экологии с каждым годом становится все более актуальной. Это не удивительно. Дышать чистым воздухом, потреблять экологически безопасные и полноценные продукты питания, пить чистую воду и иметь ее в реках, морях, других водоемах, - важно для каждого. 

Острова из ПЭТ-бутылок в океанах, свалки и заторы из мусора на реках, которые сильно цветут и мелеют – состояние окружающей среды напрямую связано со здоровьем и долголетием, полноценной и счастливой жизнью. 

Партия "Зелёные" активно продвигает тему экологически безопасной среды, очистки ее от вредных отходов, внедрения экологически безопасных, альтернативных технологий в производство, использование альтернативных источников энергии.

То, что за партию проголосовало в этот раз больше избирателей, чем на прошлых выборах, говорит о том, что "зеленые" темы становятся все более и более актуальными и популярными среди населения. 

Лидер партии "Зелёные" Андрей Нагибин говорит о выборах в Госдуму как о первом шаге. Планируется укрепить региональные отделения и заниматься подготовкой кандидатов на выборы в законодательные собрания различных уровней. Также партия будет активно заниматься продвижением экоориентированных инициатив, решением экологических проблем в регионах и в стране.  По словам "зеленых", один из основных принципов партии – действовать не ради хайпа, а ради реальных действий.

Все большее число россиян понимают, насколько важно решение экологических проблем, становятся более осознанными. А так как партия действительно делает шаги к решению этих проблем, то шансы ее пройти в законодательные собрания, а в будущем и в Госдуму, вполне реальные. 

"Зелёные" утверждают, что готовы активно сотрудничать с партиями, прошедшими в парламент, войти в рабочие группы для создания качественных, экологически ориентированных законодательных актов.

На этих выборах партия апробировала новые формы продвижения. Активно к нынешней предвыборной кампании привлекались соцсети. Проведен 24-часовой "зелёный" стрим, который просмотрело два с половиной миллиона пользователей Интернета. На сайте и в соцсетях были представлены все кандидаты от партии, так что каждый смог их увидеть, познакомиться. 

Выборы в Госдуму показали, что Российская Экологическая Партия "Зелёные" является лидирующей экологической партией РФ, задающей тон другим. При этом сторонники партии уверены: впереди у них много работы, которую необходимо успешно осуществлять, на благо жителей Российской Федерации и всей Земли.

Фото: Архив партии "Зеленые"

Теги: выборы, госдума, зеленые, экология
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Статьи,

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