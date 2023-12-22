Иван Бигма рассказал о ходе СВО для "Запада".

Российские боевые подразделения "Западной" группировки российских войск за последние сутки проведения специальной военной операции на купянском направлении продолжают выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 4 апреля сделал руководитель пресс-службы "Запада" Иван Бигма. Военнослужащий заметил, что во время контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы Д-20 противника.

Отражены три атаки штурмовых групп 60-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Терны. Иван Бигма, пресс-секретарь "Запада"

Дополнительно оператор барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожил артиллерийское орудие М777 американского производства, а средства противовоздушной обороны ликвидировали дрон "Лелека-100" ВСУ, размещенный в районе Голиково. Противник лишился до 30 человек живой силы, трех единиц автомобильной техники, четырех миномётных расчётов, беспилотный летательный аппарат.

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34.

Фото и видео: Минобороны России