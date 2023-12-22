Ярослав Якимкин рассказал о работе "Запада" на СВО.

Российские подразделения "Западной" группировки сил за минувшие сутки в ходе проведения специальной военной операции на купянском направлении продолжают выполнять оперативные задачи. Мотострелки смогли отразить три контратаки штурмовых групп 30-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад Вооруженных сил Украины, размещенных в районах населенных пунктов Синьковка и Терны. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 15 февраля сделал старший офицер пресс-службы "Запада" Ярослав Якимкин. Поручения руководства выполнены при поддержке артиллерии и авиации. Специалист добавил, что средства противовоздушной обороны группировки ликвидировали семь дронов противника, включая три "Лелека-100", две "Фурии", "Пойседон" и "Валькирия". Дополнительно военнослужащие сбили реактивный снаряд системы залпового огня "Хаймарс" американского производства.

В ходе контрбатарейной борьбы расчёт самоходной пушки "Гиацинт-С" под командованием командира орудия сержанта Сергея Никулина уничтожил РСЗО "Град" ВСУ в районе урочища Кринички. Ярослав Якимкин, офицер пресс-службы "Запада"

Операторы барражирующих боеприпасов "Ланцет" уничтожили артиллерийское орудие Д-30 и самоходную гаубицу "Гвоздика" ВСУ, размещенные вблизи Кондрашевки и урочища Кринички. Противник лишился за день до 130 человек личного состава, танка Т-64, боевой машины пехоты, двух единиц БТР, самоходной гаубицы "Гвоздика", артиллерийского орудия Д-30, двух автомобилей и пункта боепитания.

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей БМП-3.

Фото и видео: Минобороны России