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Буффон опять стал голкипером "Ювентуса"
Сегодня, 18:34
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Rybka123

Буффон опять стал голкипером "Ювентуса"

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В составе "Ювентуса" Буффон 11 раз становился чемпионом Италии и три раза играл в финале Лиги Чемпионов.

Голкипер Джанлуиджи Буффон вернулся в туринский "Ювентус". Контракт с 41-летним стражем ворот рассчитан на один год. Ветеран согласился стать сменщиком основного вратаря Войцеха Щенсны. Об этом сообщили на официальном сайте команды.

Ранее Буффон выступал в составе туринцев 17 лет. Год назад он покинул Италию и переехал в столицу Франции, где выступал за "Пари Сен-Жермен". С парижским грандом голкипер выиграл чемпионат Франции и Суперкубок страны.

В составе "Ювентуса" Буффон 11 раз становился чемпионом Италии и три раза играл в финале Лиги Чемпионов.

Ранее мы сообщали, что Фрэнк Лэмпард получил должность тренера в лондонском клубе "Челси".

Фото: Getty Images 

 

Теги: джанлуиджи буффон, ювентус
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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