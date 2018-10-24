Буффон опять стал голкипером "Ювентуса"

В составе "Ювентуса" Буффон 11 раз становился чемпионом Италии и три раза играл в финале Лиги Чемпионов.

Голкипер Джанлуиджи Буффон вернулся в туринский "Ювентус". Контракт с 41-летним стражем ворот рассчитан на один год. Ветеран согласился стать сменщиком основного вратаря Войцеха Щенсны. Об этом сообщили на официальном сайте команды.

Ранее Буффон выступал в составе туринцев 17 лет. Год назад он покинул Италию и переехал в столицу Франции, где выступал за "Пари Сен-Жермен". С парижским грандом голкипер выиграл чемпионат Франции и Суперкубок страны.

В составе "Ювентуса" Буффон 11 раз становился чемпионом Италии и три раза играл в финале Лиги Чемпионов.

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