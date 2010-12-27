Контракт с 41-летним специалистом рассчитан на три года.

Бывший тренер английского клуба "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард возглавил "Челси". Об этом сообщили на официальном сайте клуба. Контракт с 41-летним специалистом рассчитан на три года.

Фрэнк Лэмпард завершил карьеру в 2017 году. С 2001 по 2014 год он выступал в составе "Челси" с которым три раза выиграл золото АПЛ, Лигу Чемпионов, Лигу Европы, три Кубка Англии, два Суперкубка Англии и другие трофеи. Игрок не раз признавался одним из лучших футболистов лондонского клуба и всей лиги в целом.

После завершения профессиональной карьеры Лэмпард возглавил клуб "Дерби Каунти" из второй английской лиги. Под его руководством клуб поднялся в турнирной таблице и имел шансы выйти в АПЛ.

Фото: ФК "Челси"