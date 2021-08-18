  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:28
123
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Ювентус" объявил о переходе Локателли

0 0

Полузащитник перешел в клуб на правах аренды.

"Ювентус" объявил о переходе из "Сассуоло" полузащитника Мануэля Локателли.

Чемпион Европы в составе сборной Италии перешел в туринский клуб на правах аренды до конца июня 2023 года. При этом "Ювентус" по условиям сделки обязан выкупить трансфер 23-летнего игрока за 35 млн евро.

Мануэль Локателли играл в "Сассуоло" с 2018 года. Полузащитник провел за бывший клуб 99 матчей во всех турнирах и забил семь голов.

Ранее "Челси" объявил о трансфере Лукаку.

Видео: YouTube / Juventus

Теги: мануэль локателли, фк сассуоло, фк ювентус, футбольные трансферы
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии