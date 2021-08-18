"Ювентус" объявил о переходе Локателли

Полузащитник перешел в клуб на правах аренды.

"Ювентус" объявил о переходе из "Сассуоло" полузащитника Мануэля Локателли.

Чемпион Европы в составе сборной Италии перешел в туринский клуб на правах аренды до конца июня 2023 года. При этом "Ювентус" по условиям сделки обязан выкупить трансфер 23-летнего игрока за 35 млн евро.

Мануэль Локателли играл в "Сассуоло" с 2018 года. Полузащитник провел за бывший клуб 99 матчей во всех турнирах и забил семь голов.

Ранее "Челси" объявил о трансфере Лукаку.

Видео: YouTube / Juventus