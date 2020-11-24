"Юлмаркет" признан банкротом

Задолженность перед кредиторами оценили в 4,4 млрд рублей.

В четверг, 28 апреля, Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти прекратил процедуру наблюдения за ООО "Юлмаркет": компания признана банкротом, сообщило издание "Деловой Петербург".

До 26 октября в отношении компании решили ввести конкурсное производство на полгода. Решение суда направят в кредитные организации, а также в суд общей юрисдикции, главному судебному приставу по месту нахождения должника и его филиалов и представительств, в уполномоченные органы.

Представители организации обратились в суд с иском о собственном банкротстве в начале прошлого года. Напомним, "Юлмаркет" входит в группу интернет-ретейлера "Юлмарт", которую признали банкротом прошлой зимой.

Ранее мы писали, что петербургский суд признал банкротом "дочку" "Юлмарта".

Фото: Piter.TV