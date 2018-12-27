"Яжемать" напала на медиков на Кузнецовской улице

По словам свидетелей от женщины пахло алкоголе

Накануне, пьяная мамочка напала на сотрудников "Скорой помощи", приехавший осмотреть ее малолетнего ребенка. Об этом жители рассказали в группе "Признавашки ДТП и ЧП Петербург".

Как стало известно, во вторник, 13 марта, медики прибыли на вызова в дом 10 на Кузнецовской улице. Врачей вызвала мама 2-летнего малыша, обеспокоенная состоянием ребенка. Прибывшие сотрудники "Скорой помощи" оценили состояние пациента как тяжелое и захотели увести его в больницу. Это не понравилось матери ребенка, и она атаковала медика, нанеся тому травмы лица и испортив имущество. По словам свидетелей от женщины пахло алкоголем.

Очевидцы также рассказали, что прибывшие на место происшествия сотрудники полиции не стали фиксировать акт нападения.

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Фото: Piter.TV