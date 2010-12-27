"Яндекс" опубликовал панорамы рек и каналов Петербурга

В галерею панорам вошли виды на ледокол "Александр Санников", Лахта Центр, ЗСД и на Зимнюю канавку.

С понедельника на "Яндекс.Картах" открылись панорамы рек и каналов Петербурга, снятые с воды. Об этом сообщает канал "78". Пользователи получат возможность совершить виртуальную прогулку по водным артериям города, будто катаясь по ним на виртуальном теплоходе.

В галерею панорам вошли виды на ледокол "Александр Санников", Лахта Центр, ЗСД и на Зимнюю канавку. Всего на Яндексе опубликовано более 2, 5 миллионов панорам. Кроме городских видов, на картах можно полюбоваться и на городские достопримечательности.

Ранее Piter.TV писал о том, что на петербургских "Яндекс.Картах" появилась большая пышка и бутылка вина.

Фото: pixabay.com