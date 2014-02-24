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"Яндекс" опроверг сообщения о забастовке петербургских курьеров
Сегодня, 18:42
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"Яндекс" опроверг сообщения о забастовке петербургских курьеров

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В Петербурге доход курьеров составляет 350-450 рублей в час или 75 тыс. рублей в месяц.

В компании "Яндекс" опровергли сообщения о забастовке курьеров в Петербурге. На линии работают большее число доставщиков, чем неделю назад. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным "Яндекса", на работу вышли на 24% больше курьеров, чем неделей ранее. В декабре наблюдается высокий спрос на доставку, поэтому курьеры зарабатывают больше обычного за счет высокого спроса на их услуги. 

В Петербурге доход курьеров составляет 350-450 рублей в час или 75 тыс. рублей в месяц. У некоторых доставщиков зарплата может достигать 160 тысяч рублей в месяц. 

Забастовку курьеров анонсировал профсоюз "Курьер". В организации отметили, что сотрудники требуют повышения ставки и возвращения оплаты за заказ в размере до 110 рублей.

Фото: Piter.tv
 

Теги: забастовка, яндекс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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