"Яндекс" опроверг сообщения о забастовке петербургских курьеров

В Петербурге доход курьеров составляет 350-450 рублей в час или 75 тыс. рублей в месяц.

В компании "Яндекс" опровергли сообщения о забастовке курьеров в Петербурге. На линии работают большее число доставщиков, чем неделю назад. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным "Яндекса", на работу вышли на 24% больше курьеров, чем неделей ранее. В декабре наблюдается высокий спрос на доставку, поэтому курьеры зарабатывают больше обычного за счет высокого спроса на их услуги.

В Петербурге доход курьеров составляет 350-450 рублей в час или 75 тыс. рублей в месяц. У некоторых доставщиков зарплата может достигать 160 тысяч рублей в месяц.

Забастовку курьеров анонсировал профсоюз "Курьер". В организации отметили, что сотрудники требуют повышения ставки и возвращения оплаты за заказ в размере до 110 рублей.

Фото: Piter.tv

