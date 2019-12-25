"Яндекс" назвал самые популярные слова 2020 года

А также всего десятилетия.

"Яндекс" назвал самые популярные слова в 2020 году, которые пользователи чаще всего использовали в своих запросах. Об этом сообщила пресс-служба "Яндекса.

Выборка основывалась на наиболее часто встречающихся нарицательных существительных в запросах. При этом слова должны были встречаться в три раза чаще, чем это было в предыдущем году. В рейтинге не учитывали слова, взлет которых зависел от медиаконтента или государственного администрирования.

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Инфографика: Piter.TV