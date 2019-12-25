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"Яндекс" назвал самые популярные слова 2020 года
Сегодня, 15:39
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nastya960

"Яндекс" назвал самые популярные слова 2020 года

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А также всего десятилетия.

"Яндекс" назвал самые популярные слова в 2020 году, которые пользователи чаще всего использовали в своих запросах. Об этом сообщила пресс-служба "Яндекса.

Выборка основывалась на наиболее часто встречающихся нарицательных существительных в запросах. При этом слова должны были встречаться в три раза чаще, чем это было в предыдущем году. В рейтинге не учитывали слова, взлет которых зависел от медиаконтента или государственного администрирования. 

Фото: pixabay
Инфографика: Piter.TV

Теги: запросы, слова, яндекс
Категории: Лента новостей, Новости России,

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