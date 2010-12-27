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"Яндекс" запустил новый сервис: петербуржцы узнают чистоту воздуха в районах города
Сегодня, 18:31
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Shdaria
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"Яндекс" запустил новый сервис: петербуржцы узнают чистоту воздуха в районах города

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В Петербурге сервис "Яндекс.Недвижимость" укажет на лучшие места в Северной столице.

Сервис "Яндекс.Недвижимость" создал карту, с помощью которой можно узнать чистоту воздуха, доступность транспорта и развитость социальной инфраструктуры в разных районах Санкт-Петербурга. 

Благодаря сервису удастся узнать места с хорошей транспортной доступностью - такие выделены зеленым, а места, откуда далеко идти до ближайшей остановки или где редко ходит транспорт, – красным. Также, для составления карты чистоты воздуха использовались данные о ближайших парках, водоемах и других символах, которые могут ассоциироваться с хорошей экологией.

Эксперты отмечают, что даже зеленые насаждения не гарант чистого воздуха. Зачастую, воздух на пустыре, расположенном вдали от магистралей, оказывается лучше, чем в парке около загазованных дорог.

Фото: скриншот карты "Яндекс.Недвижимость"

Теги: новости спб , экология спб , яндекс недвижимость
Категории: Лента новостей Новости СПб

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