"Яндекс" арендовал под офис почти 5 тыс. квадратных метров в Полюстрово

Компания "Плюс Проект" арендовала 2,3 тыс. "квадратов".

Компания "Яндекс" арендовала 4811 квадратных метров в первой очереди бизнес-центра "Феррум". Компания "Плюс Проект" арендовала 2,3 тыс. "квадратов". "Яндекс" и "Полюс Проект" стали якорными арендаторами объекта. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Общая площадь бизнес-центра составила 9,4 тыс. квадратных метров. Помимо перечисленных выше компаний, первый этаж БЦ займет "Азимут Альянс", а оставшуюся площадь займет ресторан. Сейчас вакантных площадей нет.

"Феррум II" планируют сдать в третьем квартале 2022 года – бизнец-центр представляет собой десятиэтажное здание общей площадью 33 тыс. "квадратов".

По словам управляющего партнера УК "Теорема" Игоря Водопьянова, эксперты фиксируют спрос на качественные офисы, несмотря на тенденцию удаленной работы.

Фото: teorema.info