"Яблоко" попросило Путина объявить нерабочие дни из-за роста смертности от COVID-19

В партии считают, процесс вакцинации от коронавируса в РФ осуществляется медленнее, чем в ведущих странах.

Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести нерабочие дни из-за роста смертности населения страны от COVID-19. Об этом информирует пресс-служба партии. По словам главы объединения, гражданам государства следует предоставить двухнедельные каникулы.

Чтобы сохранить жизни и здоровье людей, а также поддержать экономику и бизнес, председатель партии "Яблоко" предложил президенту конкретные меры: срочно ввести режим оплачиваемых нерабочих дней на две недели (с возможностью его продления еще на неделю). Николай Рыбаков, глава "Яблока"

Политик предлагает компенсировать работодателям расходы по зарплате на период каникул за счет Фонда национального благосостояния. Кроме того, Рыбаков призывает принять отдельные программы для самозанятых и предпринимателей, чтобы частично компенсировать им доходы, которых они могут лишиться на время предлагаемых нерабочих дней.

Он подчеркнул, что Россия в настоящее время занимает третье место в мире по числу регистрируемых в день летальных исходов от заболевания COVID-19. По словам Рыбакова, процесс вакцинации от коронавируса в РФ осуществляется медленнее, чем в некоторых других странах международного сообщества. Политик уверен, что самым верным и действенным способом для борьбы с COVID-19 является локдаун.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что она не видит необходимости вводить локдаун и ужесточать ограничения на территории РФ.

Ранее мы сообщали, что более половины российских бизнесменов уверены, что страну ждет повторный локдаун из-за пандемии COVID-19.

Фото: Piter.tv