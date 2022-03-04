"Я ж сосед!": Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров

Президент Украины обратился к главе РФ.

Украинский президент Владимир Зеленский предложил российскому коллеге Владимиру Путину сесть за стол переговоров. Такое обращение к главе государства спикер сделал на пресс-конференции с журналистами. При этом украинец назвал себя "нормальным мужиком" и "соседом".

Сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем – я ж сосед!...Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори. Владимир Зеленский, президент Украины

По словам лидера страны, Украина не нападала на Россию, а также не собирается этого делать и в дальнейшем. При этом украинско-российские переговоры относительно ситуации в стране завершились вечером 3 марта. Стороны встречались на территории Белоруссии уже во второй раз. Ранее офис президента Украины говорил о том, что основным вопросом для общения остается немедленное прекращение огня, а также вывод российских войск с территории Украины.

Зеленский призвал Запад предоставить Украине самолеты.

Фото и видео: YouTube / 24 Канал