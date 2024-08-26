"Все всё видят и понимают": Миронов назвал малодушным отказ Росстата публиковать данные о неравенстве

Депутат Государственный думы, председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов раскритиковал Росстат за удаление из официального отчета данных о коэффициенте Джини — показателе экономического неравенства. Депутат назвал действия ведомства "безответственными и малодушными", подчеркнув, что сокрытие статистики только усугубляет социальную напряженность в стране.

Ранее Росстат без объяснений исключил из своего доклада данные о коэффициенте Джини за 2025 год . Этот показатель измеряет уровень неравенства доходов по шкале от 0 (абсолютное равенство) до 1 (весь доход сосредоточен у одного человека). В 2024 году он составлял 0,408 — в развитых странах этот показатель, как правило, не превышает 0,3 .

По оценке независимого проекта "Если быть точным", восстановившего удаленный показатель по другим открытым данным, в 2025 году коэффициент Джини вырос до 0,419 — это максимальный уровень с 2012 года . Неравенство в России растет четвертый год подряд, почти достигнув рекордных значений 2007–2010 годов .

Росстат снова подтвердил свой статус "отдела хорошего настроения" и удалил из отчета данные по коэффициенту Джини. Неравенство в стране растет вместе с ценами, инфляцией и сверхприбылями банков. Растет и бедность. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Парламентарий привел тревожные цифры: реальный прожиточный минимум, по его оценке, уже достигает 60 тысяч рублей в месяц, а более 60% граждан живут на сумму, не превышающую эту величину. При этом число долларовых миллиардеров в России достигло рекорда — 155 человек.

Росстат повел себя непорядочно, безответственно и малодушно. Сокрытие данных по неравенству в нынешней экономической ситуации только усиливает социальное напряжение, не надо считать народ за дураков — все всё видят и понимают. Хватит рисовать красивые отчеты про 6,7% бедных и скрывать неудобные данные, вы этим делаете хуже и стране, и самим себе. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Парламентарий напомнил, что в майском указе президента поставлена задача снизить коэффициент Джини до 0,37 к 2030 году и до 0,33 к 2036-му.

