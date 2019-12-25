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"Волшебный Трамвай" начинает новогоднее путешествие по улицам Петербурга
Сегодня, 9:52
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"Волшебный Трамвай" начинает новогоднее путешествие по улицам Петербурга

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В этот раз на маршрут выйдут современные модели трамваев.

В Петербурге запускается проект с новогодней иллюминацией в рамках акции "Волшебный Трамвай". Об этом сообщил "Горэлектротранс".

В этом году на маршруты выйдут вагоны не в ретростиле, а современные модели, украшенные иллюминацией в стиле европейского Рождества. В декоре использованы более 20 тыс. светодиодов, позволяющих ежедневно создавать различные вариации свечения гирлянд. Всего яркий облик получат сразу три вагона из Трамвайных парков №№ 1, 3, 7. Поэтому встретить "волшебный трамвай" можно будет в разных частях города. Чтобы загадать желание, нужно ждать маршруты №№ 3, 6, 40, 45, 43, 49, 23, 7.

Отметим, что стоимость проезда в таком трамвае не отличается от поездок на общественном транспорте. 

Фото: пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс"

Теги: волшебный трамвай, новый год, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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