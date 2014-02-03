"Водоканалу" Петербурга исполнилось 163 года

В публикации подчеркнули, что за бесперебойной работой и за каждым большим проектом стоит повседневный труд каждого сотрудника предприятия.

В воскресенье, 10 октября, петербургский "Водоканал" отмечает 163-летие. Об этом сообщили в официальной группе предприятия в соцсети "Вконтакте".

В публикации подчеркнули, что за бесперебойной работой и за каждым большим проектом стоит повседневный труд каждого сотрудника предприятия.

"Водоканал" – это люди. Те, кто стоял у истоков предприятия, кто обеспечивал город водой и канализацией в годы войны и блокады, те, кто на протяжении нескольких поколений приходят на производство и становятся династией, кто своим ежедневным трудом делает жизнь города и людей привычной и комфортной, – написали в сообщении.

Ранее фонтаны на Васильевском острове и Петроградской стороне открылись после реконструкции.

Фото: Piter.tv

