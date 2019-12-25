"Водоканал" рассказал, где установит дополнительные туалеты в дни празднования Дня Победы

Узнать их местоположение можно на интерактивной карте.

"Водоканал Санкт-Петербурга" разместит более 170 дополнительных туалетов в дни празднования 77-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. Они будут установлены в самых многолюдных местах города и пригородов.

На Дворцовой площади будут работать 10 дополнительных биокабин до 8 мая включительно. В сам праздник к передвижному санитарно-гигиеническому комплексу добавят дополнительные 50 биокабин. Дополнительные кабины также установят у входов на Пискаревское и Богословское мемориальные кладбища, по маршруту движения участников шествия "Бессмертный полк", на площади Победы.

Напомним, с 1 января 2022 года посещение туалетов "Водоканала" сделали бесплатным. Узнать их расположение можно на интерактивной карте.

Фото: Pixabay