ГУП "Водоканал" выделит более 100 млн рублей на взыскание долгов с недобросовестного бизнеса

Подать заявки для участия в электронном аукционе можно до 21 февраля.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" выделит более 100 млн рублей на возврат долгов, накопившихся у недобросовестных предпринимателей. Соответствующий тендер с начальной ценой контракта 109 239 200 рублей опубликован на портале госзакупок.

Предполагается, что подрядчик будет заниматься взысканием просроченной задолженности по договорам о ресурсоснабжении, а также долгами, связанными с неофициальным потреблением холодной воды и водоотведения.

Подать заявки для участия в электронном аукционе можно до 21 февраля. Результаты будут объявлены 28 февраля.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге определили подрядчика для строительства Большого Смоленского моста.

Фото: Piter.TV