"Водоканал" получит от государства субсидию в 3 млрд. рублей

"Водоканал" просит финансовой поддержи из-за недополучения прибыли от петербуржцев.

Глава топливно-энергетического комитета Андрей Бондарчук рассказал о ходе бюджетных слушаний. По его словам, петербургский “Водоканал” попросил ведомство о выделении организации дополнительного финансирования в размере 4,2 млрд. рублей. На 2018 год на “Водоканал” уйдет 4,3 млрд. рублей из бюджетных средств города, однако, представители предприятия считают, что этой суммы недостаточно.

Из-за нового законодательства, “Водоканал” остался без льгот на налог по имуществу, да еще и стоимость реального энергопотребления оказалась гораздо выше ожидаемой. В связи с этим, петербуржцы стали потреблять воды на 16% меньше, из-за этого компания потеряла часть запланированных доходов в 2014-2016 годах.

В результате слушания, ведомство выделит “Водоканалу” только 3,3 млрд. рублей в качестве покрытия выпадающей прибыли.