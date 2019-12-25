"Водоканал" подготовил 50 аварийных бригад для борьбы с подтоплениями

Синоптики прогнозируют ливни этой ночью.

Во вторник, 4 августа, петербургские синоптики предупредили горожан о надвигающихся ливнях этой ночью и завтрашним утром. Помимо этого, ожидается порывистый ветер.

"Водоканал" подготовил 50 аварийных бригад, которые будут устранять последствия дождей. Так, в распоряжении специалистов находятся передвижные насосные станции. Рабочие просят петербуржцев не парковать машины в местах, где может скапливаться вода.

В случае, если вы обнаружите подтопление, то можете обратиться в дежурную службу комитета по благоустройству по телефону: 314-60-13.

Ранее мы писали, что в среду в Петербурге потеплеет до +22.

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