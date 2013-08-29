"Водоканал" оценил качество воды в Петербурге

С 1 по 30 апреля специалисты выполнили более 15 тыс. лабораторных исследований проб воды.

Мпециалисты "Водоканала" проверили качество воды в зоне эксплуатационной ответственности предприятия. Результат порадовал экспертов. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

С 1 по 30 апреля специалисты выполнили более 15 тыс. лабораторных исследований проб воды, которые показали, что состав жидкости соответствует стандартам. В программе было задействовано 405 точек, а оценивание воды производилось по 94 показателям.

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