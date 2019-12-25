"Водоканал" готовится к непогоде в Петербурге

В каждом районе города дежурят 73 бригады, готовые при необходимости с помощью специальной техники откачивать воду.

Во вторник, 18 июня, в Петербурге ожидаются дожди, в некоторых местах синоптики прогнозируют ливни. В связи с этим, ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" заранее подготовил сети и ключевые объекты водоотведения к приему интенсивных осадков, сообщили в пресс-службе предприятия.

В каждом районе города дежурят 73 бригады, готовые при необходимости с помощью специальной техники откачивать воду. Перед прогнозируемыми ливнями уровень воды в приемных резервуарах главных насосных станций на канализационных очистных сооружениях был снижен до минимально разрешенного. Таким образом, система канализации может работать как буфер, принимая дождевую воду в трубы и коллекторы.

В случае сверхнормативных ливней с интенсивностью выше 7,2 мм за 20 минут канализационная система не может одновременно принять весь объем стоков. В результате на дорогах могут образоваться скопления воды. Водителям рекомендуется быть особенно осторожными на низких участках.

Фото: Piter.TV