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Владислав Третьяк: Воробьев останется на посту главного тренера сборной России по хоккею
Вчера, 21:28
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arteliseev

Владислав Третьяк: Воробьев останется на посту главного тренера сборной России по хоккею

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Контракт с ним истекает через год.

Вечером 26 мая Владислав Третьяк заявил, что главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев продолжит работу на своем посту, сообщили в ТАСС. Третьяк уточнил, что контракт Воробьева действует еще год.

Напомним, сегодня сборная России под руководством Ильи Воробьева заняла третье место в чемпионате мира по хоккею. А в прошлом году в 1/4 потерпела поражение от сборной Канады.

Воробьев был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера сборной России 12 апреля 2018 года. Утвердили его в этой должности уже 1 июня того же года. С 2018 года Воробьев также возглавляет петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги СКА. 

Фото: fhr.ru

Теги: илья воробьев, сборная россии, хоккей
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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