Владислав Третьяк: Воробьев останется на посту главного тренера сборной России по хоккею

Контракт с ним истекает через год.

Вечером 26 мая Владислав Третьяк заявил, что главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев продолжит работу на своем посту, сообщили в ТАСС. Третьяк уточнил, что контракт Воробьева действует еще год.

Напомним, сегодня сборная России под руководством Ильи Воробьева заняла третье место в чемпионате мира по хоккею. А в прошлом году в 1/4 потерпела поражение от сборной Канады.

Воробьев был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера сборной России 12 апреля 2018 года. Утвердили его в этой должности уже 1 июня того же года. С 2018 года Воробьев также возглавляет петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги СКА.

Фото: fhr.ru