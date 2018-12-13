Россия завоевала бронзу на ЧМ по хоккею

Матч против Чехии завершился со счетом 3:2.

В воскресенье 26 мая в Братиславе прошел матч за третье место в Чемпионате мира по хоккею 2019 между сборными России и Чехии. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу команды нашей страны.

Первую шайбу в игре забросил Михаил Григоренко на 13-й минуте. В первом периоде чехам удалось вырваться вперед: отличились Михал Ржепик и Доминик Кубалик. Российской сборной удалось сравнять счет в начале второго периода благодаря Артему Анисимову.

Третий период и овертайм прошли без голов. "Бронза" решилась в серии буллитов. Вратарь Андрей Василевский сделал три сейва, у российской команды буллиты реализовали Илья Ковальчук и Никита Гусев.

Российская сборная забирает бронзовую награду третий раз за последние четыре года. Команда становилась третьей в 2016 и 2017 годах. В прошлом году наши хоккеисты остались без медалей.

В финальном матче ЧМ-2019 сегодня встретятся сборные Канады и Финляндии. Начало игры — в 21:15.

Фото: fhr.ru