Илья Воробьёв доволен очередной победой СКА над ЦСКА

Петербуржцы готовятся к завершающей серию битве против ЦСКА.

Главный тренер петербургской хоккейной команды Илья Воробьев рассказал, что доволен игрой "Армейцев" против ЦСКА. Накануне спортсмены одолели москвичей в очередной матче за выход в финал турнира КХЛ. На данный момент на счету обеих команд по три выигрыша. Исход состязания решит заключительная встреча, которая состоится в столице 9 апреля.

Специалист заметил, что СКА уверенно начали игру, но после пропустили два гола, которые можно было избежать. Он также добавил, что решающий матч станет особенным.

Фото: Вконтакте/ХК СКА