"Яндекс" сообщил о самых популярных маршрутах таксистов в Петербурге

Выяснилось, куда жители Санкт-Петербурга чаще всего отправляются на такси.

Аналитический отдел компании “Яндекс” подготовил статистику наиболее востребованных пунктов назначения в Петербурге. Для этого специалисты собрали данные относительно поездок гостей и жителей города, совершенный через собственный сервис “Такси”. Лидером в “топ-листе” стал аэропорт “Пулково”.

На втором месте расположился Московский вокзале. далее следуют ТЦ “Галерея”, кафе и бары по улице Рубинштейна, Думской, Ломоносова и Грибоедова, а также Ладожский вокзал, Садовая улица, ТРК “Европолис”, Финляндский вокзал, заведения на Казанской улице.

Самым популярным отелем, в который просят отвезти пассажиры стал “Азимут”. На втором месте - гостиница “Санкт-Петербург”, на третьем - “Прибалтийская”. Среди развлекательных мест массового скопления преимущество отдают Новой Голландии, Эрмитажу и Мариинскому театру. В категории “достопримечательности” также занимает почетное место Казанский собор.

Особым спросом пользуются “Лахта-Центр”, Единый центр документов, банкет-залы “Голицын Холла”, ЗАГС по Английской набережной.

